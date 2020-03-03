Число жертв коронавируса COVID-19 в США достигло шести человек

В США шесть человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Больше всего случаев инфицирования в штате Вашингтон. В поле зрения эпидемиологов попал дом престарелых в Сиэтле. Именно там все и началось, считают инфекционисты.

Сейчас на карантине 69 человек, которые точно или предположительно заразились новым коронавирусом. "Сегодня мы зафиксировали четыре новых случая. Двое скончались", - говорится в пресс-релизе управления общественного здравоохранения в округе Кинг.

А телеканал CNBC сообщил, что число зараженных на всей территории США достигло 91 человека. Ранее в штате Вашингтон был введен режим чрезвычайной ситуации.