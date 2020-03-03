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3 марта 2020 г.

Закон Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 4 "О внесении изменения в статью 5 Закона Чувашской Республики "Об обеспечении реализации права граждан Российской Федерации на проведение в Чувашской Республике собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований"

Дата подписания 2 марта 2020 г.
Опубликован 3 марта 2020 г.

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 28 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 5 части 1 статьи 5 Закона Чувашской Республики от 30 ноября 2012 года № 77 "Об обеспечении реализации права граждан Российской Федерации на проведение в Чувашской Республике собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований" (газета "Республика", 2012, 7 декабря; Собрание законодательства Чувашской Республики, 2015, № 6; 2016, № 4; 2017, № 9) изменение, исключив из него слова ", и территории, прилегающие к ним на расстоянии менее 30 метров".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев


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