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03.03.2020,  
13:05
Текст:  Тимур Алимов

Дозаправку Ту-160 при сильном боковом ветре показали на видео

Экипажи дальней авиации отработали продолжительные полеты с дозаправкой в воздухе.
Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кадры выполнения одного из самых сложных авиационных элементов опубликовало Министерство обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, продолжительность заданий для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и топливозаправщиков Ил-78 составляла более восьми часов.

Дозаправка отрабатывалась в дневное и ночное время на высотах более пяти тысяч метров. Скорость воздушных судов составляла около 600 километров в час, а расстояние между бортами не превышало 30 метров.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре. На видео можно заметить, как пилотам Ту-160 приходится "подруливать" для соединения приемного устройства бомбардировщика с топливным шлангом.

В Минобороны отметили, что дозаправка в воздухе является одним из основных элементов подготовки летчиков дальней авиации. В прошедших полетах было задействовано 10 самолетов.

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