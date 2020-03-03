Дозаправку Ту-160 при сильном боковом ветре показали на видео

Экипажи дальней авиации отработали продолжительные полеты с дозаправкой в воздухе.

Кадры выполнения одного из самых сложных авиационных элементов опубликовало Министерство обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, продолжительность заданий для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и топливозаправщиков Ил-78 составляла более восьми часов.

Дозаправка отрабатывалась в дневное и ночное время на высотах более пяти тысяч метров. Скорость воздушных судов составляла около 600 километров в час, а расстояние между бортами не превышало 30 метров.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре. На видео можно заметить, как пилотам Ту-160 приходится "подруливать" для соединения приемного устройства бомбардировщика с топливным шлангом.

В Минобороны отметили, что дозаправка в воздухе является одним из основных элементов подготовки летчиков дальней авиации. В прошедших полетах было задействовано 10 самолетов.