Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против "Нэшвилла"

Лидеры "Эдмонтона" Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид стали главным звездами игрового дня в НХЛ. Они набрали 10 очков на двоих в матче против "Нэшвилла".

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Первый забросил четыре шайбы и сделал одну голевую передачу, второй к одному голу прибавил четыре ассистентских балла.

Драйзайтль и Макдэвид лидируют в списке лучших бомбардиров лиги. Немецкий хоккеист имеет в своем активе 107 очков (43+64), а канадец - 94 (32+62).

Первый гол за "Колорадо" записал на свой счет нападающий Владислав Наместников. Он отличился в матче против "Детройта", который его команда выиграла со счетом 2:1.

В роли ассистента у Наместникова выступил Валерий Ничушкин, проводивший свой сотый матч в регулярных чемпионатах НХЛ.