Ереванский суд отказался прекратить уголовное преследование экс-президента

Суд в Ереване отложил принятие решения по ходатайству о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, сообщила на заседании судья Анна Данибекян. По ее словам, принято решение отложить рассмотрение ходатайства защиты по существу до выяснения всех обстоятельств дела и изучения доказательств.

4 февраля защита представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования Кочаряна. Адвокат Ованнес Худоян указал, что в отношении его подзащитного нарушалась презумпция невиновности. Кроме того, бывшему лидеру вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе.

Напомним, специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

Российская сторона выразила озабоченность в связи с задержаниями бывших армянских руководителей. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. "Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - подчеркнул Лавров.