Форум "Здоровое общество" состоится в стартовый день ПМЭФ-2020

В стартовый день Петербургского международного экономического форума, 3 июня 2020 года состоится форум "Здоровое общество". Форум является одной из ведущих дискуссионных площадок, посвященных вопросам развития здравоохранения, формирования здорового образа жизни и увеличения продолжительности здоровой жизни российских граждан.

"Борьба с инфекционными заболеваниями диктует необходимость объединения международного сообщества с целью обеспечения безопасности граждан. Проведение форума "Здоровое общество" в рамках Петербургского международного экономического форума позволит привлечь широкое международное экспертное сообщество для поиска практических предложений по решению как национальных, так и глобальных задач здравоохранения", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа форума "Здоровое общество" охватывает все наиболее актуальные и обсуждаемые темы здравоохранения, в том числе вопросы борьбы с инфекционными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, вопросы демографии, финансирования здравоохранения, реализацию федеральных проектов и другие. Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

"Форум "Здоровое общество" объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций для выстраивания диалога и поиска решений, направленных на реализацию ключевых проектов в области здравоохранения, главная цель которых - увеличение продолжительности жизни наших граждан. Построение здорового общества - комплексная задача, решение которой требует вовлеченности широкого экспертного сообщества и такие дискуссионные площадки являются местом встречи всех, кто заинтересован в здоровом будущем нашей страны", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Справочно: ранее планировалось, что форум "Здоровое общество" состоится в стартовый день Российского инвестиционного форума в Сочи, проведение которого было перенесено распоряжением Правительства Российской Федерации в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

В 2019 году в работе Форума "Здоровое общество" приняли участие 3000 человек, в том числе иностранные делегации из 21 страны.

Официальный сайт мероприятия: www.forumhealth.ru