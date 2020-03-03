Главу МВД Британии могут отправить в отставку за оскорбления подчиненных

Очередной скандал в Альбионе: на этот раз оппозиция ополчилась против ближайшей соратницы британского премьера Бориса Джонсона и по совместительству министра внутренних дел страны - Прити Пател. Обвиняют женщину в том, что она нередко переходила грани дозволенного в общении с подчиненными, позволяя себе хамить им, оскорблять и нецензурно выражаться.

Подобными откровениями о поведении главы Хоум-офиса поделился недавно уволенный оттуда сэр Филипп Ратнэм, который также заявил, что будет подавать на ведомство в суд за несправедливое увольнение. Противники правящих консерваторов, лейбористы, требуют отстранить Пател от должности. И хотя глава британского кабмина не раз заявлял, что полностью доверяет министру, на расследование в отношении ее возможного неподобающего поведения он все же согласился.

Тем более что помимо заявлений Ратнэма действительно есть, что изучить. Буквально на следующий день после начала расследования в отношении Пател в BBC сообщили, что в агрессивном поведении по отношению к подчиненным ее обвиняют далеко не в первый раз. В 2014 году, когда Пател еще не была министром внутренних дел, одна из ее ближайших помощниц якобы написала жалобу на начальницу, заявив, что та постоянно унижала и буквально травила ее. Заявление женщины никто рассматривать не захотел, а саму сотрудницу через год уволили, объяснив это тем, что госпоже Пател "не нравилось ее лицо". После этого теперь уже бывшая помощница якобы попыталась покончить с собой, но безуспешно. Придя в себя, женщина пригрозила Пател подать на нее в суд, и впоследствии получила от правительства 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей), как предполагают журналисты, за молчание.

Правда это или ложь - предстоит выяснить секретариату кабинета министров. Оппозиция настаивает на том, чтобы этим занимались независимые эксперты, а Пател на время расследования ушла с поста министра внутренних дел. Сама глава Хоум-офиса вину свою отрицает, а по словам ее официального представителя, она вообще ничего не знала о жалобе, которую подала против нее ее бывшая помощница.