Госдума приняла во втором чтении проект о региональных омбудсменах

Второе чтение в Госдуме прошел законопроект сенаторов о работе региональных уполномоченных по правам человека.

На должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, говорится в законопроекте. Такой человек должен обладать безупречной репутацией, иметь высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. При этом регион может увеличить минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена, но не более чем на пять лет.

Проект также определяет требования, ограничения и запреты, связанные с замещением данной должности. Устанавливается и порядок подачи омбудсмену жалоб, предложений или заявлений.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный вправе направить органу власти, организации или должностному лицу свои рекомендации в письменной форме. Он сможет обратиться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

Как подчеркнул глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, благодаря принятию законопроекта завершится формирование единой государственной системы защиты прав человека в РФ.

Впервые в законе будут предложены единые правила и подходы к формированию этого важнейшего института, отметил первый зампред профильного комитета Дмитрий Вяткин. Он напомнил, что сейчас практически во всех субъектах Федерации этот институт уже действует, уполномоченные назначены.

В регионах, согласно проекту, создается аппарат уполномоченного по правам человека. "Это очень важное нововведение, о котором, кстати, говорили уполномоченные и федерального уровня, и уполномоченные регионального уровня", - пояснил Вяткин.