Китай на деле раскрыл значение сообщества единой судьбы

Новости

Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
Беларусь и Россия обсудили опыт развития предпринимательства на селе 18:06
Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ 18:03
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 18:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай на деле раскрыл значение сообщества единой судьбы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил вклад Китая в глобальную борьбу с эпидемией коравирусной пневмонии, отметив, что Китай прилагает усилия в интересах всего человечества. Он поблагодарил все население Китая, отметив, что люди пожертвовали своей нормальной жизнью, чтобы предотвратить распространение вируса, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Глава группы международных экспертов, высокопоставленный представитель ВОЗ Брюс Эйлворд, завершив девятидневную поездку в Китай, отметил: "Нам нужно осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед вами. Я знаю, что в нынешнюю борьбу с эпидемией китайцы внесли большой вклад".

В настоящее время более 60 стран страдают от эпидемии нового коронавируса. В ходе активной борьбы с вирусом международное сообщество еще более активно оценило противоэпидемические усилия Китая, направленные на поддержание безопасности глобального здравоохранения.

Во время телефонных бесед с руководителями других стран и встреч с иностранными представителями председатель КНР Си Цзиньпин многократно упоминал концепцию сообщества единой судьбы, подчеркивая, что Китай стоит на защите здоровья и жизни не только своих граждан, но и обладает высокой степенью ответственности за безопасность глобального общественного здравоохранения.

На основе этих аспектов под руководством китайского лидера правительство КНР с самого начала уделяет повышенное внимание противоэпидемической работе, мобилизуя силы и волю всей страны и принимая самые полные, строгие и последовательные меры для сдерживания эпидемии, благодаря которым страна достигла видимых результатов. Опыт Китая помог и глобальной подготовке к возможной вспышке коронавирусной инфекции.

Стремясь взять под контроль эпидемию на территории своей страны, Китай делает все возможное, чтобы оказать повсеместную помощь и содействие странам со слабой системой здравоохранения и повышенным уровнем риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На днях группа экспертов-добровольцев из китайского Общества Красного Креста прибыла в Тегеран с грузом гуманитарной помощи. Кроме того, китайская сторона намерена последовательно направлять лекарственные средства и предметы медицинского назначения сопредельным странам - Японии и Республике Корея, для оказания поддержки в борьбе с эпидемией.

Недавно в южнокорейской газете "Чунан ильбо" была опубликована статья со словами благодарности в адрес Китая за оказанную помощь. В ней говорится, что в борьбе с эпидемией народы двух стран помогают друг другу, работают сообща для преодоления трудностей.

Билл Гейтс, который является сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс, отметил, что в сложившихся условиях, когда проблема нынешней эпидемии пока не решена, солидарность и сотрудничество должны стать основополагающими принципами для всех стран и регионов мира.

Противоэпидемические усилия Китая направлены не только на защиту жизни и здоровья своих граждан, но и на решительную поддержку глобальных действий по профилактике заболеваний и борьбу с ними. Накопив полезный опыт в сфере оптимизации системы глобального общественного здравоохранения, Китай продемонстрировал всему миру ответственный подход крупной державы.

Вирус не знает границ. Всех нас объединяют общие беды и радости. В кризисной ситуации концепция сообщества единой судьбы обретает еще более актуальное и практическое значение, чем когда бы то ни было. Китай намерен предпринимать еще более конкретные и своевременные шаги, чтобы воплотить в жизнь идею о создании единой судьбы для всего человечества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий