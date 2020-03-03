Китай на деле раскрыл значение сообщества единой судьбы

Глава группы международных экспертов, высокопоставленный представитель ВОЗ Брюс Эйлворд, завершив девятидневную поездку в Китай, отметил: "Нам нужно осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед вами. Я знаю, что в нынешнюю борьбу с эпидемией китайцы внесли большой вклад".

В настоящее время более 60 стран страдают от эпидемии нового коронавируса. В ходе активной борьбы с вирусом международное сообщество еще более активно оценило противоэпидемические усилия Китая, направленные на поддержание безопасности глобального здравоохранения.

Во время телефонных бесед с руководителями других стран и встреч с иностранными представителями председатель КНР Си Цзиньпин многократно упоминал концепцию сообщества единой судьбы, подчеркивая, что Китай стоит на защите здоровья и жизни не только своих граждан, но и обладает высокой степенью ответственности за безопасность глобального общественного здравоохранения.

На основе этих аспектов под руководством китайского лидера правительство КНР с самого начала уделяет повышенное внимание противоэпидемической работе, мобилизуя силы и волю всей страны и принимая самые полные, строгие и последовательные меры для сдерживания эпидемии, благодаря которым страна достигла видимых результатов. Опыт Китая помог и глобальной подготовке к возможной вспышке коронавирусной инфекции.

Стремясь взять под контроль эпидемию на территории своей страны, Китай делает все возможное, чтобы оказать повсеместную помощь и содействие странам со слабой системой здравоохранения и повышенным уровнем риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На днях группа экспертов-добровольцев из китайского Общества Красного Креста прибыла в Тегеран с грузом гуманитарной помощи. Кроме того, китайская сторона намерена последовательно направлять лекарственные средства и предметы медицинского назначения сопредельным странам - Японии и Республике Корея, для оказания поддержки в борьбе с эпидемией.

Недавно в южнокорейской газете "Чунан ильбо" была опубликована статья со словами благодарности в адрес Китая за оказанную помощь. В ней говорится, что в борьбе с эпидемией народы двух стран помогают друг другу, работают сообща для преодоления трудностей.

Билл Гейтс, который является сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс, отметил, что в сложившихся условиях, когда проблема нынешней эпидемии пока не решена, солидарность и сотрудничество должны стать основополагающими принципами для всех стран и регионов мира.

Противоэпидемические усилия Китая направлены не только на защиту жизни и здоровья своих граждан, но и на решительную поддержку глобальных действий по профилактике заболеваний и борьбу с ними. Накопив полезный опыт в сфере оптимизации системы глобального общественного здравоохранения, Китай продемонстрировал всему миру ответственный подход крупной державы.

Вирус не знает границ. Всех нас объединяют общие беды и радости. В кризисной ситуации концепция сообщества единой судьбы обретает еще более актуальное и практическое значение, чем когда бы то ни было. Китай намерен предпринимать еще более конкретные и своевременные шаги, чтобы воплотить в жизнь идею о создании единой судьбы для всего человечества.