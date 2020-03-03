Клишас: Нормативную базу по несвоевременной выплате зарплат надо обновить

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости актуализировать нормативную базу по вопросу своевременной выплаты зарплат.

Выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Следственного комитета России, он сообщил, что во время подготовки поправок к Конституции Российской Федерации, он как сопредседатель рабочей группы часто сталкивался с просьбами урегулировать в Основном Законе право граждан на своевременное получение заработной платы.

"Такие просьбы говорят о том, что работа в этом направлении должна быть активизирована, а нормативная база - актуализирована", - считает Андрей Клишас.

Он также отметил, что тема борьбы с невыплатой заработной платы ежегодно поднимется на коллегиях Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.