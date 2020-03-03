Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил президентскую поправку о закреплении в Конституции брака как союза мужчины и женщины. Изменение предложено ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Напомним, что эту норму ранее предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его оценке, это должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Инициативой предлагается включить "защиту института брака как союза мужчины и женщины" в перечень вопросов совместного ведения государства и субъектов РФ. Также в их ведении, согласно поправке, будет защита семьи, материнства, отцовства и детства. А еще - создание условий для достойного воспитания детей в семье.