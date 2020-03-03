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03.03.2020 18:03
Рубрика: Власть

Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Профильный Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку о недопустимости действий и призывов, связанных с отчуждением части территории РФ. Норма предлагается ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

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Согласно поправке, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Сделана оговорка: "За исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами".

В целом эта норма призвана повысить степень защиты страны и ее границ. А уже после внесения в Конституцию запрета на отчуждение территорий соответствующие поправки внесут в Уголовный и Административный кодексы, рассказывал ранее глава профильного комитета Павел Крашенинников.

На заседании комитета он ответил на вопрос, зачем сделана оговорка о демаркации и т.д. Она направлена на процедуры, связанные с действующим законом о госгранице, пояснил депутат. Эту формулировку "сильно отрабатывали с МИД", добавил он.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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