Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на своем заседании поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях. Эта норма предложена ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Авторами предложения стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Поправкой предусматривается, что "на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории". При этом организация публичной власти на федеральных территориях будет устанавливаться федеральным законом.

- Это могут быть закрытые административные образования, военные городки, воинские части, - привел примеры глава комитета Павел Крашенинников.

Однако конкретные решения могут приниматься на уровне федерального закона, а не просто решением, например, правительства, добавил он.

К федеральным территориям может быть отнесен и ряд островов в Арктической зоне, не исключил парламентарий. Но пока закона нет, говорить об этом рано, отметил он.

С инициативой разработки поправки о федеральных территориях ранее выступил член рабочей группы по Конституции, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов. К "федеральным территориям" было предложено относить закрытые города, особо охраняемые природные и арктические территории.

Павел Крашенинников ранее заверял, что поправка никак не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств.

Его соавтор Андрей Клишас, в свою очередь, пояснял, что такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.

Инициативу также прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: по ее словам, в случае внесения положения о федеральных территориях в Основной закон к таковым должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.