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03.03.2020 15:36
Рубрика: Власть

Лавров выступил против "пустых саммитов "нормандской четверки"

Текст: Константин Волков

России не нужны встречи "в нормандском формате", на которых не будут достигнуты результаты. Об этом заявил 3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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По словам российского министра, Москва не считает нужным проводить "пустые саммиты в нормандском формате", на которых Германия и Франция "на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет".

Как подчеркнул Лавров, "нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали".

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