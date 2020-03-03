Лавров выступил против "пустых саммитов "нормандской четверки"

России не нужны встречи "в нормандском формате", на которых не будут достигнуты результаты. Об этом заявил 3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

По словам российского министра, Москва не считает нужным проводить "пустые саммиты в нормандском формате", на которых Германия и Франция "на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет".

Как подчеркнул Лавров, "нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали".