Актер Саймон Бейкер в часах с синим циферблатом на стальном браслете, The Longines Master Collection. Фото: Longines

Швейцарская компания Longines вновь обратилась к традициям часового мастерства, обновив одну из своих флагманских коллекций - The Longines Master Collection. Оснащённые новым механизмом с автоподзаводом, разработанным эксклюзивно для Longines (калибр L899), эти часы украшены индикатором фаз Луны и отличаются благородной эстетикой.

Индикатор фаз Луны находится около отметки "6 часов" в кольце из арабских цифр, где стрелка указывает на текущую дату.

Доступные в двух размерах (40 и 42 мм в диаметре), новые модели The Longines Master Collection представлены с несколькими вариантами циферблатов: чёрным с узором "ячменное зерно" с нарисованными римскими цифрами, серебристым с узором "ячменное зерно" с нарисованными арабскими цифрами или синим с узором "солнечные лучи" с накладными индексами. Модель диаметром 40 мм также доступна с бриллиантовыми индексами. Часы дополнены металлическим браслетом или кожаным ремешком чёрного, коричневого или синего цвета, подходящего к цвету циферблата.

The Longines Master Collection отражает ценности, которыми славится бренд: техническое совершенство и элегантность. Запущенная в 2005 году и ставшая самой, пожалуй, востребованной из линеек марки, она состоит из моделей с автоподзаводом и постоянно пополняется новыми вариациями исполнения с различными усложнениями.