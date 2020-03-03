Матч БК УНИКС в Кубке Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

Матч между казанским УНИКСом и "Монако" в топ-16 Кубка Европы по баскетболу пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.

Соответствующее решение было принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и властей Монако, а также после консультации с медицинским сотрудником Евролиги. В итоге на матче, который пройдет 4 марта в княжестве, помимо команд смогут присутствовать только официальные лица, специальные службы и представители СМИ.

Поводом для таких мер является профилактика коронавируса, поскольку в Монако был выявлен первый случай заражения. Во Франции число инфицированных COVID-2019 приблизилось к двум сотням, скончалось три человека.