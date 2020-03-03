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03.03.2020 12:35
Рубрика: Власть

МИД пояснил ситуацию вокруг "оружейного эмбарго" по Ирану

Текст: Александр Саможнев
Попытки раздуть военную угрозу, исходящую от Ирана, сопровождаются излюбленным внешнеполитическим приемом США - жалобами на Россию и Китай, бездоказательными утверждениями, что их сотрудничество с Тегераном непременно спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке и сыграет на руку террористам. Однако о своих многомиллиардных поставках оружия на Ближний Восток, которые и превратили его в "пороховую бочку", США по обыкновению предпочитают рассуждать в том ключе, что это "только бизнес" и "стабилизирующие действия", говорится в сообщении МИД РФ.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По оценкам дипломатов, США подают тему так, что якобы они попытаются убедить Россию и Китай не налагать вето на проект резолюции Совбеза ООН по продлению "оружейного эмбарго" против Ирана. На самом деле вопрос об этом в Совете Безопасности не стоит. Для этого нет никаких оснований. Согласованные в 2015 году условия и сроки пересмотру не подлежат. Абсурдна ситуация, когда страна начинает рассуждать о продлении тех или иных требований резолюции, которую она сама нарушает, но при этом под угрозой санкций пытается помешать выполнять ее другим странам.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Отмечается также, что политика "максимального давления" в отношении Ирана привела к тому, что США изолировались от остального мира, который уважает и выполняет резолюцию Совбеза ООН 2231. Действие американского законодательства ограничивается только территорией США. В этой связи российская сторона рекомендует Госдепартаменту не предаваться иллюзиям и не вводить в заблуждение собственных законодателей.

Вашингтону стоило бы озаботиться незамедлительным устранением допущенных им нарушений СВПД, вернуться к неукоснительному выполнению резолюции СБ ООН 2231 и восстановить реноме ответственного участника в международных делах, к чему его обязывает статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это было бы более правильным, нежели мечтать о бесконечном продлении "оружейного эмбарго", считают в МИД РФ

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