Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере

Перспективные направления дальнейшего взаимодействия и состояние сотрудничества в рамках Союзного государства стали магистральными темами встречи 3 марта министра обороны Беларуси Виктора Хренина с послом Российской Федерации в РБ Дмитрия Мезенцева, информирует БЕЛТА со ссылкой на военное ведомство.

Основное внимание стороны уделили вопросам подготовки и проведению совместных мероприятий в текущем году. Центральными среди них были выделены IX Московская конференция по международной безопасности и мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, были рассмотрены и различные аспекты предстоящих армейских международных игр, Шестого международного военно-технического форума "Армия-2020", а также заседание совместной коллегии военных ведомств двух государств.

Сотрудничество в военной сфере между Москвой и Минском, по словам белорусского министра, носит стратегический характер и является "неотъемлемой частью спектра двусторонних и многосторонних отношений, играя важную роль в системе обеспечения военной безопасности Беларуси".

Стороны, резюмирует агентство, подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.