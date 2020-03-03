В мире
03.03.2020 19:18
Текст: Юрий Сизов

Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Наталия Федосенко/ТАСС

Перспективные направления дальнейшего взаимодействия и состояние сотрудничества в рамках Союзного государства стали магистральными темами встречи 3 марта министра обороны Беларуси Виктора Хренина с послом Российской Федерации в РБ Дмитрия Мезенцева, информирует БЕЛТА со ссылкой на военное ведомство.
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Основное внимание стороны уделили вопросам подготовки и проведению совместных мероприятий в текущем году. Центральными среди них были выделены IX Московская конференция по международной безопасности и мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, были рассмотрены и различные аспекты предстоящих армейских международных игр, Шестого международного военно-технического форума "Армия-2020", а также заседание совместной коллегии военных ведомств двух государств.

Сотрудничество в военной сфере между Москвой и Минском, по словам белорусского министра, носит стратегический характер и является "неотъемлемой частью спектра двусторонних и многосторонних отношений, играя важную роль в системе обеспечения военной безопасности Беларуси".

Стороны, резюмирует агентство, подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.

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