Названы пять худших производителей автомата Калашникова

Пять худших производителей автомата Калашникова назвали в России.

В список попали Китай, США, Ирак, Эфиопия и Пакистан. Каждой из стран посвящено отдельное видео Калашников.Media. Специалист концерна "Калашников" Владимир Онокой не просто перечислил самых нерадивых производителей, но и рассказал об особенностях самых неудачных зарубежных версий АК.

Китай

СССР передал технологию производства АК Китаю еще в 1956 году. Ранние варианты автоматов китайского производства были неплохими отмечает Онокой. Однако встречались и образцы ненадлежащего качества, у которых, к примеру, ствол болтался внутри ствольной коробки.

Со временем на китайских заводах начали вносить предложения с целью рационализации производства АК, и далеко не всегда эти предложения были оправданы. Падение качества оправдывалось низкой ценой. По словам специалиста концерна "Калашников", если бывшие в употреблении АК продавались на международном рынке в среднем за 400 долларов, то китайский образец стоил около 93 долларов.

Проблем с китайскими АК хватает: слабая пружина экстрактора, ломкие предохранители, разлетающиеся на куски затворы, низкая кучность и многое другое.

Ирак

Технологию производства АК Ирак получил от Югославии, никогда не имевшей лицензии на производство этого оружия. "Иракский автомат - это, фактически, пиратская копия пиратской копии", - заявил Владимир Онокой.

В первые годы продукция построенного под Багдадом завода отличалась неплохим качеством. Но долгая война с Ираном оказала заметное влияние на иракскую экономику. К середине 80-х югославские специалисты уехали из Ирака, после чего качество автоматов резко упало.

Иракские автоматы не имеют хромированного канала ствола, поэтому быстрее ржавеют. Также возникли проблемы с термообработкой мелких деталей, из-за чего, к примеру, ломаются прицельные планки. Онокой рассказал, что однажды ему попался иракский автомат, у которого из-за неисправности защелки магазин болтался в вертикальной плоскости, не позволяя зарядить патрон в патронник.

США

На третьем месте расположились Соединенные Штаты Америки. Десятки американских фирм занимаются производством АК. По словам Владимира Онокоя, на территории США выпускают как одни из лучших, так и одни из худших вариантов автомата Калашникова.

Первоначально производством занимались небольшие мастерские, которые делали неплохую работу, их продукция была дорогостоящей. Со временем число производителей росло, и так на свет появились одни из худших копий АК в мире.

Одним из их производителей стала компания Inter Ordnance. У ее автоматов были кривые стволы, разлетались затворы, вылетали заклепки и т. д. Еще одним нерадивым производителем оказалась компания Century Arms, которая также выпускает автоматы Калашникова. "Их называют "два в одном": и автомат, и ручная граната. От нормальной ручной гранаты отличается тем, что взорваться может в любой момент", - отметил российский оружейник.

Эфиопия

Производство АК в Эфиопии, судя по всему, налаживали северокорейские специалисты. Эфиопские автоматы отличаются низкой коррозионной стойкостью, некачественными деформированными заклепками, низкокачественным пластиком. Даже спустя 60 лет оригинальные советские автоматы выглядят и работают лучше, чем их копии из Эфиопии.

Пакистан

На первом месте оказались пакистанские АК, произведенные в кустарных мастерских. Владимир Онокой рассказал о своем опыте знакомства с этими автоматами. По его словам, из 30 таких АК 20 стреляли так, что на дистанции 50 метров пуля прилетала в мишень боком. Это связано с тем, что изготовление ствола производится примитивным образом. Впрочем, это лучше увидеть своими глазами.

"Автомат Калашникова - это не просто оружие. Очень часто это отражение истории страны, где они производились, истории военных конфликтов и промышленности", - заявил Владимир Онокой, подводя итоги.