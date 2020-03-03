Наталья Молчанова - женщина удивительнейшей судьбы. Жила себе до сорока лет спокойно, детей растила, а как исполнилось сорок, вдруг увлеклась фридайвингом и стала в этом деле многократно самой лучшей в мире: первая женщина, которая погрузилась на глубину свыше 100 метров, первая женщина, сумевшая задержать дыхание более чем на 9 минут, плюс еще несколько рекордов и гора золотых медалей чемпионатов мира. И, без сомнений, продолжила бы и далее в том же духе, но, когда ей было 53, случилось несчастье. Нырнула и не вынырнула. Тело так и не нашли.

Фильм про Наталью Молчанову "Один вдох" являет собой очень, очень вольный пересказ ее биографии, поэтому немудрено, что имя главной героини изменили. Марина Гордеева, сыгранная Викторией Исаковой, переживает болезненное расставание с мужем, и, чтобы развеяться, отправляется на курорт. Где знакомится с дредастым качком, которого играет Владимир Яглыч. Он ей: "Привет", она ему: "Привет", он ей: "Хорошо плаваешь, глубоко ныряешь", и так, слово за слово, сразу обозначает необходимую по законам драматургии активную цель, как бы между прочим упоминая, что ни одна женщина еще на сто метров не ныряла без акваланга. Мол, слабо? И она такая: вот он, смысл жизни, спасибо, дредастый качок, давай с тобой дружить! По возвращении Марина Гордеева выигрывает чемпионат России и перебирается в Москву, чтобы устроиться там в институт физкультуры и совершать дальнейшие шаги на пути к заветным ста метрам.

Естественно, тут же на этом пути начинают возникать различные препятствия. Отец, сам в прошлом спортсмен-пловец, от затеи отговаривает, куда тебе, говорит, в таком возрасте нырять, "У тебя уже все ушло!" - говорит. "У меня все пришло", - невозмутимо парирует Марина Гордеева. Но конфликт на том не исчерпан, ведь у них имеется общий незакрытый гештальт, и что это за гештальт такой, в том заключена интрига-интрига.

Помимо отца у Марины Гордеевой из близких родственников лишь двое почти взрослых детей, мальчик и девочка. И если мальчик хобби матери с энтузиазмом поддерживает и, более того, вскоре сам втягивается, то сестра его не столь благосклонна, а вернее сказать и вовсе недовольна, потому что хочет ли она в Москву переезжать, ее не спросили, и вообще все напрочь забыли про нее, в холодильнике пусто, есть нечего, сидят в своем бассейне пузыри пускают, злые вы, уйду я от вас. Но в какой-то момент она просто резко перестает ныть и принимается как ни в чем не бывало за мать искренне болеть. Ох уж это волшебство сценария.

Разумеется, как в любой российской спортивной драме (и необязательно спортивной), в "Одном вдохе" есть Злой Чиновник. Ну, знаете, таких еще обычно Андрей Смоляков играет, но поскольку в данном случае этот персонаж совсем уж необязательный, вместо Смолякова взяли Артема Ткаченко. Он тут в роли директора института физкультуры, где работает Марина Гордеева. Директор мешает ей в свободное от работы время по ночам заниматься фридайвингом, так как в институте физкультуры можно заниматься исключительно олимпийскими видами спорта.

Продолжается галерея карикатур усатым доктором, не устающим опасаться за здоровье Марины Гордеевой, ее основной конкуренткой - британкой Джессикой, подлым агентом последней, который непременно учинит пакость, а венчает коллекцию поистине дивный экземпляр. Персонаж Максима Суханова, бывший генерал, по слухам, восставший их мертвых, появляется из ниоткуда, чтобы стать Марине Гордеевой духовным наставником. Этакий загадочный Морфеус, не снимающий роскошного свитера с горлом, он учит ее, что страха нет и боли нет, по собственной оригинальной методике.

В чем состоит теоретическая часть методики, сказать трудно, но зато практическая часть необычайно зрелищна и своеобразна, с густым оттенком садизма. Например, Морфеус-Суханов встречается с Мариной Гордеевой в закрытом на реконструкцию павильоне ВДНХ №70 и заставляет ее там ходить босиком по идеально ровной дорожке из раскаленных углей. Оставим вопросы о том, как там оказались эти угли (он что, в одиночку их таскал?), и о том, зачем в принципе фридайверу ходить по раскаленным углям. Заметим лишь, что фридайверы действительно применяют в своей деятельности некоторые техники йогов (в фильме это, правда, не поясняется), но преимущественно дыхательные.

Напрашивается предположение, что персонаж Максима Суханова - на самом деле плод воображения героини. Чему даже находятся подтверждения. В частности, кроме как с Мариной Гордеевой, он ни с кем в кадре не контактирует. Но если копать дальше, то красивая гипотеза, увы, разбивается о другие факты. Да и слишком это было бы сложно для столь в целом незамысловатого фильма. Однако ж психоделические мотивы в нем сильны и, проявляясь в многочисленных причудливых галлюцинациях, которые Марина Гордеева наблюдает в ходе погружений (и прогулок по углям почему-то), порой непосредственно влияют на сюжет.

Внедрение этих мотивов объективно оправданно существованием такого явления, как азотный наркоз - это когда кровь перенасыщается воздухом из-за высокого давления, вызывая различные эффекты, в том числе галлюцинации, - и здорово реализовано силами Жюли Готье и Гийома Нери, французской супружеской пары фридайверов, которые в узких кругах интересующихся широко известны своими дивной красоты короткометражками. Именно они ответственны за постановку всех подводных съемок в "Одном вдохе", и одни эти потрясающие подводные съемки весь фильм вытягивают. Собственно, подводные съемки, красивая Виктория Исакова и, ладно уж, свитер с горлом Максима Суханова приближают фильм к эстетическому совершенству, и на все остальное можно было бы постараться закрыть глаза. Если бы не Владимир Яглыч с блондинистыми дредами, нелепый образ которого никакими головокружительными красотами из головы не выбьешь.

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