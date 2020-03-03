Павленскому во Франции предъявлено новое обвинение

Речь идет о новогодней вечеринке в Париже 31 декабря 2019 года. По словам свидетелей, Павленский угрожал участникам мероприятия ножом, а два человека получили ножевые ранения. При этом сам художник отрицает обвинения. По его словам, на него было совершено нападение он вынужден был защищаться, но без оружия. Кроме того, обвиняемый возмущен намерением властей провести его психиатрическое освидетельствование.

Параллельно продолжает расследоваться другое обвинение против Павленского - во "вторжении в частную жизнь" и в "распространении изображений сексуального характера без согласия изображенного лица". Имеется в виду случай, когда Павленский и его подруга Александра де Таддео выложили на сайт Pornopolotique видеосъемку интимного содержания, на которой был запечатлен Бенжамин Гриво, кандидат в мэры Парижа от правящей партии "Вперед, республика". За публикацию таких материалов во Франции грозят до двух лет лишения свободы и 60 тысяч евро штрафа.

В данном случае Павленский сознался в содеянном и обещал продолжать подобное и впредь. Как стало известно следователям, Гриво отправлял свои интимные видео Александре де Таддео, а в переписке с ней называл свою семейную жизнь "тюрьмой". Павленский назвал Гриво, ратовавшего в публичных предвыборных речах за семейные ценности, "лицемером".

В результате скандала Гриво был вынужден снять свою кандидатуру с выборов на пост мэра французской столицы.