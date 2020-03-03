Почему в Беларуси так и не наступила климатическая зима

Разные климатические рекорды оставляют у жителей регионов и различные к ним отношения. Жители Беларуси в високосном году, например, до сих пор с сожалением разводят руками: календарная зима в Беларуси закончилась, а климатическая так и не наступила. Правда, аграрии с грустью еще добавляют, что этот сезон установил рекорд и по бесснежью.

Метеонаблюдения на территории РБ ведутся уже более сотни лет и эксперты утверждают, что прошедшая зима была самой теплой с 1881 года. А до этого рекордсменом считался зимний сезон 1989-1990 годов, когда средняя температура воздуха была всего минус 0,1 градуса.

С фактами не поспоришь: все три минувших зимних месяца были аномально теплыми. Отклонение температуры от климатической нормы в каждом из них в республике превышало пять градусов. Даже декабрь ушедшего года стал "серебряным призером" в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному после декабря 2006-го, а ушедший январь и вовсе признан самым теплым за всю историю наблюдений. Кроме того, температурные рекорды фиксировались на протяжении нескольких дней в каждом месяце в различных населенных пунктах Беларуси.

А вот снежных рекордов в этом году не зафиксировано, сожалеют и метеорологи. "Дело даже не в его количестве. Осадки были, но устойчивый снежный покров так и не образовался. Появлялся максимум на неделю, а потом разрушался. В связи с положительными температурами реки тоже особо не замерзали", - обращают внимание специалисты.

Словом, вопросов к климату становится все больше, а ответов на них пока явно не достаточно. Скажем, удивит ли весна новыми климатическими аномалиями жителей Синеокой? Даже знатоки дают понять, что пока об этом сложно судить. Вот, скажем, на этой неделе синоптики прогнозируют теплую дождливую погоду. Теплый воздух с Средиземного моря будет добавлять весеннего настроения, могут даже пасть рекорды, продержавшиеся с 1995 года. Но уже в четверг, 5 марта, погоду снова станет определять холодный атмосферный фронт, который начнет оттеснять тепло на восток, и на какое-то время станет зябко.

И все-таки согласно оценке Северо-Евразийского климатического центра, который специализируется на долгосрочных климатических прогнозах по странам СНГ, резюмирует БЕЛТА, температура воздуха в Беларуси в марте будет несколько выше нормы.