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03.03.2020 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

20 тонн сливочного масла похитили в столице

Текст: Ирина Огилько

В Москве правоохранительные органы раскрыли разбойное нападение на фуры со сливочным маслом, подозреваемые задержаны. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

Согласно данным портала, в столице была проведена совместная операция сотрудников Московского уголовного розыска и их коллег по Северо-Восточному и Южному округам, а также специалистов Росгвардии.

Фото: istock
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По официальной информации, в полицию обратился представитель компании по производству молочной продукции. Он рассказал, что привез клиенту 20 тонн сливочного масла стоимостью свыше 7,5 млн руб. Передача товара должна была произойти возле одного из магазинов на Ярославском шоссе. Но вместо клиента на встречу пришли неизвестные, угрожая предметами похожими на пистолеты, насильно посадили продавцов в машины и вывезли в лес. С трудом вернувшись в столицу, они обнаружили свой автомобиль пустым.

- Полиции удалось задержать одного подозреваемого в столице, еще двух в Подмосковье. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое заключены под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование продолжается, - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк портал "МВД Медиа".

Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной в Москве на ул. Подольских курсантов в Южном округе города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ ("Разбой")".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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