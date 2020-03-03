Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после ЧП в сауне

"Аптечный Ревизорро" Екатерина Диденко опубликовала в своем Instagram обращение к подписчикам с просьбой прекратить травлю.

По словам Екатерины, все произошедшее в банном клубе "Девятый вал" было трагической случайностью. Многие читатели Instagram оставляют слова поддержки в комментариях, однако сотни людей жестко критикуют Диденко. "Прошу прекратить писать гадости, - сказала "Ревизорро" в своем профиле, число подписчиков которого за несколько дней выросло с 1 до 1,6 миллиона.

Напомним, что внимание интернет-пользователей к жизни Екатерины Диденко возросло после ЧП в сауне, где она отмечала день рождения с друзьями. Желая сделать девушке сюрприз, гости бросили в бассейн 30 килограммов сухого льда. Три человека получили смертельное отравление углекислым газом.