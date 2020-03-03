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03.03.2020 16:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Подмосковья: Для профилактики коронавируса принимаются все меры

Текст: Ирина Рыбникова

Власти Подмосковья принимают все необходимые меры для профилактики коронавируса, заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Фото: Damien MEYER / AFP
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"Мы делаем все необходимое, у нас работает оперативный штаб. Огромная работа легла на плечи Роспотребнадзора, наших медиков. Мы не сидим, сложа руки, понимаем, что эта тема беспокоит каждую семью. Предпринимаются все меры по недопущению распространения заболевания", - сказал глава региона на заседании областного правительства.

Особенно внимательными губернатор призвал быть директоров школ и детских садов.

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