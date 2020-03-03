Губернатор Подмосковья: Для профилактики коронавируса принимаются все меры

Власти Подмосковья принимают все необходимые меры для профилактики коронавируса, заявил губернатор области Андрей Воробьев.

"Мы делаем все необходимое, у нас работает оперативный штаб. Огромная работа легла на плечи Роспотребнадзора, наших медиков. Мы не сидим, сложа руки, понимаем, что эта тема беспокоит каждую семью. Предпринимаются все меры по недопущению распространения заболевания", - сказал глава региона на заседании областного правительства.

Особенно внимательными губернатор призвал быть директоров школ и детских садов.