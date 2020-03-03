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03.03.2020 16:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Температура в столице 4 марта может побить рекорд 1959 года

Текст: Ирина Огилько

В ночь на среду температура воздуха будет выше нуля, а днем воздух сможет прогреться до температурного рекорда. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

Фото: EPA
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По данным метеорологов, днем в среду воздух прогреется до +7…+8 градусов. При этом максимально высокой температура воздуха 4 марта была в 1959 году - тогда она составила +7,5 градуса.

После среды, температура воздуха в столичном регионе продолжит расти. Так, в четверг максимально воздух сможет прогреться до +10 градусов, а ближе к выходным до +12.

Еще один температурный рекорд возможен в пятницу, 6 марта, когда, по данным синоптиков, воздух может прогреться до +12 градусов. Рекордом же для этого дня пока считается +6,4 градуса - такая погода 6 марта была зафиксирована в 1995 году.

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