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03.03.2020 15:20
Рубрика: Дороги

Тверская улица в Москве 15 марта станет пешеходной

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В воскресенье, 15 марта, Тверская улица станет пешеходной в рамках фестиваля "Крымская весна". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По сообщению оргкомитета, фестиваль пройдет 14 по 22 марта, однако главную улицу столицы перекроют для транспорта лишь на один день - 15 марта. Закрыта для проезда транспорта она будет с 10.00 до 20.00. Здесь будет идти масштабная праздничная программа "Единый народ - единая страна!". На Тверской улице установят 3 сцены, на которых будут выступать артисты и музыканты, а также - 8 спортивных площадок, в частности, одна из них будет посвящена смешанным единоборствам. Всего на празднике выступят более 100 музыкантов и 200 спортсменов, пройдет 70 мастер-классов и интеллектуальных игр. Взрослые и дети могут поучаствовать в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и проверить свои знания по истории нашей страны, поиграв в интеллектуальной игре BrainZona. Мода на историческую реконструкцию не обойдет праздник, и посмотреть можно будет на имитацию первого крупного сражения Крымской войны - Альминское сражение, а также узнать о быте Казачьей станицы.