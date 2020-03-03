Тверская улица в Москве 15 марта станет пешеходной

В воскресенье, 15 марта, Тверская улица станет пешеходной в рамках фестиваля "Крымская весна". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

По сообщению оргкомитета, фестиваль пройдет 14 по 22 марта, однако главную улицу столицы перекроют для транспорта лишь на один день - 15 марта. Закрыта для проезда транспорта она будет с 10.00 до 20.00. Здесь будет идти масштабная праздничная программа "Единый народ - единая страна!". На Тверской улице установят 3 сцены, на которых будут выступать артисты и музыканты, а также - 8 спортивных площадок, в частности, одна из них будет посвящена смешанным единоборствам. Всего на празднике выступят более 100 музыкантов и 200 спортсменов, пройдет 70 мастер-классов и интеллектуальных игр. Взрослые и дети могут поучаствовать в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и проверить свои знания по истории нашей страны, поиграв в интеллектуальной игре BrainZona. Мода на историческую реконструкцию не обойдет праздник, и посмотреть можно будет на имитацию первого крупного сражения Крымской войны - Альминское сражение, а также узнать о быте Казачьей станицы.