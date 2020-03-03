В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. В честь праздника в естественную среду обитания выпустили питомица Лосиной биостанции лосиху Дину. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе национального парка Лосиный остров.

По данным пресс-службы, лосиха Дина совсем в раннем возрасте осталась без попечения мамы. Добрые люди привезли лосенка на биостанцию, которая стала для нее родным домом. Сотрудники Лосиного острова выкормили и выходили малышку. Затем, в рамках программы по мониторингу и сохранению видов, Дине был оформлен "паспорт здоровья" - файл с информацией о животном, содержащий ее параметры, примерный возраст, результаты анализов. На ухо лосихе размещена бирка с номером этого файла.

- По результатам анализов и осмотра ветеринаров, Дина здорова и готова к вольной, самостоятельной жизни. В период адаптации, примерно 1 месяц, лосиха будет находиться под контролем сотрудников. GPS-датчик, прикрепленный к ошейнику, передает информацию о передвижении животного. Возможно, Дина захочет вернуться на любимое местожительство - Лосиную биостанцию. Сотрудники с радостью примут и разместят ее в вольере", - уточнил директор нацпарка Рустам Якубов.