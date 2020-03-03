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03.03.2020 15:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье на карантине находятся 136 человек, вернувшихся из Китая

Текст: Ирина Рыбникова

136 жителей Московской области, вернувшихся из Китая, находятся на домашнем карантине. За ними наблюдают 14 дней, затем, если не появляется признаков заболевания, карантин снимается, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Она подчеркнула, что речь в данном случае идет о людях, не имеющих признаков ОРВИ на момент прилета. Начиная с 1 февраля, таких было 853 человека. "Те же, у кого есть какие-либо признаки заболевания - насморк, температура - изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений. С 1 февраля было госпитализировано 78 человек. На текущий момент осталось 18", - уточнила министр. Ни у одного госпитализированного коронавирус не обнаружен.

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