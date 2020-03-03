В Подмосковье на карантине находятся 136 человек, вернувшихся из Китая

136 жителей Московской области, вернувшихся из Китая, находятся на домашнем карантине. За ними наблюдают 14 дней, затем, если не появляется признаков заболевания, карантин снимается, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что речь в данном случае идет о людях, не имеющих признаков ОРВИ на момент прилета. Начиная с 1 февраля, таких было 853 человека. "Те же, у кого есть какие-либо признаки заболевания - насморк, температура - изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений. С 1 февраля было госпитализировано 78 человек. На текущий момент осталось 18", - уточнила министр. Ни у одного госпитализированного коронавирус не обнаружен.