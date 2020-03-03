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03.03.2020 17:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы не будут отменять массовые спортивные мероприятия

Текст: Ирина Огилько

Все утвержденные по плану спортивные мероприятия, в том числе международного характера, состоятся в Москве. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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"Официального распоряжения об отмене массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом не принималось", - сообщил Кондаранцев журналистам.

Ранее в ряде социальных сетей и в СМИ появились данные о планах отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля. Отменить их, якобы, должны были до особого указания. Более того, предполагали, что закроют также стадионы и спортивные площадки.

Напомним, что ранее в столичных детских дошкольных и школьных учреждениях были отменены занятия в бассейнах, а также утренники в честь 8 марта.

В столице зафиксирован пока один случай заболевания коронавирусом. Вирус выявлен у молодого человека, вернувшегося из Италии в Россию 23 февраля. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме.

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