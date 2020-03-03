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03.03.2020 06:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Текст: Артем Красиков

Бывшего руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фрунзенский районный суд Владивостока.

Фото: depositphotos.com
Во Владивостоке начался суд о растрате на строительстве океанариума

Подсудимого обвиняли в растрате более миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Ему назначен штраф в 400 миллионов рублей.

Океанариум планировалось открыть к началу саммита АТЭС-2012, но дата ввода в эксплуатацию несколько раз переносилась.

Ранее по этому же делу осудили экс-гендиректора компании НПО "Мостовик" Олега Шишова, который уже вышел на свободу досрочно.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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