Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Бывшего руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фрунзенский районный суд Владивостока.

Подсудимого обвиняли в растрате более миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Ему назначен штраф в 400 миллионов рублей.

Океанариум планировалось открыть к началу саммита АТЭС-2012, но дата ввода в эксплуатацию несколько раз переносилась.

Ранее по этому же делу осудили экс-гендиректора компании НПО "Мостовик" Олега Шишова, который уже вышел на свободу досрочно.