Десятки предприятий возобновили работу в провинции Хэйлунцзян

В провинции Хэйлунцзян возобновлена реализация 78 инфраструктурных и 55 строительных проектов, временно приостановленных из-за эпидемии коронавирусной пневмонии.

Из них 37 входят "Топ-100 крупнейших проектов" региона. Об этом сообщил заместитель начальника Хэйлунцзянского комитета по делам развития и реформ Бай Сянхэ.

Более 1100 строителей трудятся сейчас на прокладке высокоскоростной железной дороги Муданьцзян-Цзямусы. Идет строительство сети 5G, которая обеспечивает бесперебойную связь между ключевыми медицинскими учреждениями и отделами по профилактике эпидемий. На площадке компании Heilongjiang Longyou Petrochemical Co., Ltd более 300 рабочих занимаются предварительной сборкой оборудования и установкой стальных конструкций. Продолжает строительство своих объектов компания Heilongjiang Duobaoshan Copper Co., Ltd. Компания Fangzheng Chenneng Biomass Power Generation Co., Ltd подала заявку на возобновление деятельности и в тот же день восстановила работу по проекту когенерации электрической и тепловой энергии.

По словам Бай Сянхэ, всего в этом году утвержден 2701 ключевой проект различного типа на уровне провинции, городов и уездов. Общий объем инвестиций составил 1138,95 миллиарда юаней.