Гостиницам и ресторанам Приморья предписали дезинфекцию от коронавируса

Приморское управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направило в отели, рестораны, кафе и другие учреждения предписание о проведении дезинфицирующих мероприятий для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Специалисты напоминают владельцам предприятий общественного питания, гостиниц, спортивных и культурно-массовых объектов о необходимости соблюдения мер предосторожности, правил личной гигиены, наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Отмечается, что продолжаются противоэпидемические мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях края. Там обеззараживают воздух, убирают помещения с применением дезинфицирующих средств, применяются "утренние фильтры" для выявления заболевших.

С 1 января по 2 марта в пунктах пропуска специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 176 435 человек, прибывших из-за рубежа. Случаев подозрения на заболевание коронавирусом не зарегистрировано.