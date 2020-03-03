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03.03.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гостиницам и ресторанам Приморья предписали дезинфекцию от коронавируса

Текст: Ольга Журман

Приморское управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направило в отели, рестораны, кафе и другие учреждения предписание о проведении дезинфицирующих мероприятий для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Фото: iStock
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Специалисты напоминают владельцам предприятий общественного питания, гостиниц, спортивных и культурно-массовых объектов о необходимости соблюдения мер предосторожности, правил личной гигиены, наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Отмечается, что продолжаются противоэпидемические мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях края. Там обеззараживают воздух, убирают помещения с применением дезинфицирующих средств, применяются "утренние фильтры" для выявления заболевших.

С 1 января по 2 марта в пунктах пропуска специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 176 435 человек, прибывших из-за рубежа. Случаев подозрения на заболевание коронавирусом не зарегистрировано.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

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