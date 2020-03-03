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03.03.2020 07:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке мать погибшего в ДТП мальчика отсудила 2 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей постановил взыскать в пользу жительницы Камчатки краевой суд с владельца автобуса под колесами которого погиб сын женщины.

Несчастный случай произошел 9 января прошлого года. Девятилетний мальчик попал под машину, скатившись с горки на дорогу. Спасти ребенка не удалось.

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Водителя, управлявшего автобусом, следователь СУ УМВД России по Петропавловску-Камчатскому посчитал не виновным в происшествии и отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Мужчина, по мнению экспертов, двигался с разрешенной скоростью и никак не мог избежать трагедии.

Однако, владелец транспортного средства по закону несет ответственность за случившееся в любом случае. Поэтому городской суд потребовал от ООО, которому принадлежит автобус выплатить матери погибшего компенсацию. Тот с решением не согласился и подал апелляцию.

"Представитель ответчика просил размер присужденной истице компенсации морального вреда снизить, полагая его несоразмерным характеру, объему и степени причиненных морально-нравственных страданий", - сообщается на сайте краевого суда.

Жалобу не удовлетворили, посчитав предыдущее решение правильным.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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