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03.03.2020 04:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сахалине за четыре года откроют 19 газовых заправок

Текст: Евгения Шерешевская

Одиннадцать стационарных газозаправочных станций и восемь мобильных комплексов для заправки техники голубым топливом должны появиться на Сахалине к концу 2023 года.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, об этом шла речь на конференции "Переход на использование природного газа в качестве моторного топлива, вызовы и возможности", проходящей 2-3 марта в Южно-Сахалинске в рамках выездной сессии Восточного экономического форума.
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Выступивший на пленарном заседании губернатор островного региона Валерий Лимаренко сделал акцент на экологичности газомоторного топлива, а также на его более низкой стоимости по сравнению с бензином и дизельным горючим.

В планах сахалинских властей - перевести к 2024 году на более дешевый и менее вредный вид топлива половину автомобилей острова.

Пока осуществление этой идеи тормозит отсутствие разветвленной сети автозаправочных газовых станций, которая охватывала бы всю территорию Сахалина. Наполнить бак автомобиля метаном сегодня можно только на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Южно-Сахалинске и передвижном автомобильном газовом заправщике (ПАГС) в Корсакове.

В этом году в Южно-Сахалинске планируют открыть вторую АГНКС, шесть ПАГЗ должны заработать в муниципальных образованиях.

Предусмотрены преференции для участников инвестпроекта по строительству газозаправочной инфраструктуры. Из регионального бюджета им компенсируют 70 процентов стоимости оборудования, а земельные участки под строительство стационарных станций предоставят без торгов. При покупке передвижных комплексов компенсация составит 90 процентов их стоимости.

В регионе также действуют льготы на приобретение газомоторной техники сельскохозяйственными предприятиями и компаниями пищевой промышленности. Для бизнесменов предусмотрена пониженная ставка по автолизингу. Автолюбители, использующие машины на газе, получают пятидесятипроцентную скидку по транспортному налогу.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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