В Забайкалье подростка обвинили в убийстве отца

Фигурантом уголовного дела стал 17-летний житель Забайкальского края. Его обвиняют в убийстве отца. 2 марта между ними произошла ссора, и несовершеннолетний несколько раз выстрелил в него из ружья.

"В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

В ведомстве отметили, что убийство произошло из-за неприязненных отношений между сыном и отцом.

Тем временем на одной из популярных интернет-платформ знакомые подростка разместили петицию в его защиту. Если верить их сообщению, отец постоянно избивал своих детей и жену. Семья неоднократно жаловалась на него местным властям, но нужных мер никто не принял. Выезжать из райцентра в деревню, где проживала семья, не считали нужным.