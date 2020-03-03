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03.03.2020 19:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов

Исполняющим обязанности прокурора Чувашии назначен бывший первый заместитель главы ведомства Александр Евграфов, сообщает "Коммерсант". Бывший руководитель службы Василий Пословский, по данным издания, покинул должность в связи с выходом на пенсию.

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"Я официально подтверждаю, что президент России своим указом от 2 марта 2020 года освободил Василия Пословского от должности прокурора Чувашии в связи с выходом его на пенсию", - цитирует издание заявление старшего помощника прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексея Якушевича.

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