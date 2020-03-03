В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне

Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели 13-летней школьницы, утонувшей в плавательном бассейне.

По информации СУ СК по Чувашии, трагедия произошла сегодня в чебоксарской гимназии около 11 часов. Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды. Сотрудники гимназии вызвали "скорую". Медики, прибывшие на вызов, попытались оказать помощь, но девочка скончалась.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК, проводится доследственная проверка. В целях установления причины смерти школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи также установят, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в плавательном бассейне. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медицинских работников.