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03.03.2020 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах пять человек отравились бытовым газом

Текст: Евгений Петров

В Чебоксарах пять человек были госпитализированы после отравления бытовым газом. Трое из них дети.

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По сообщению минздрава Чувашии, утром 3 марта в диспетчерскую Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи поступил вызов по факту отравления газом. Бригада "скорой" прибыла на место происшествия в течение 12 минут.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Двух взрослых в состоянии средней тяжести госпитализировали Больницу скорой медицинской помощи. Трое детей также в состоянии средней степени тяжести сейчас находятся Городской детской клинической больнице.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары

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