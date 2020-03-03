В Казани выявили школьника, готовившего массовое убийство одноклассников

В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского.

Он пояснил, что ученик одного из лицеев города сам позвонил в службу "112" и сообщил, что "готов перестрелять всех". Как оказалось, к этому моменту подросток уже снял ролик, из которого следовало, что он будто бы уже совершил преступление с помощью ножа.

Свои намерения парень мотивировал тем, что у него не было авторитета среди одноклассников и ему плохо дается иностранный язык.

Сейчас школьник находится на домашнем обучении под строгим контролем.