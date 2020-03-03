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03.03.2020 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани выявили школьника, готовившего массовое убийство одноклассников

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского.

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Он пояснил, что ученик одного из лицеев города сам позвонил в службу "112" и сообщил, что "готов перестрелять всех". Как оказалось, к этому моменту подросток уже снял ролик, из которого следовало, что он будто бы уже совершил преступление с помощью ножа.

Свои намерения парень мотивировал тем, что у него не было авторитета среди одноклассников и ему плохо дается иностранный язык.

Сейчас школьник находится на домашнем обучении под строгим контролем.

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