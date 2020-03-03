В Оренбурге арестовали мужчину, избившего школьника гардиной

В Оренбурге задержан 32-летний мужчина, избивший 12-летнего мальчика металлической трубой от гардины. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Как сообщило УМВД по региону, в полицию обратились родители подростка. Они рассказали, что сосед избил их сына: злоумышленник нанес школьнику несколько ударов металлической трубой по голове и кистям рук. ЧП произошло 24 февраля на лестничной клетке общежития.

- Согласно справке, мальчику причинен легкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Промышленный суд Оренбурга поместил задержанного под стражу на 30 суток. Арестованный будет содержаться в СИЗО №3.