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03.03.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области женщина погибла, упав в шахту больничного лифта

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Началась доследственная проверка по факту гибели пациентки в Нефтегорской центральной больнице, сообщил "РГ" представитель СУ СК России по Самарской области.

В Саратовской области грузчик погиб в шахте лифта

76-летняя местная жительница лежала в учреждении здравоохранения на лечении.

- По предварительным данным, перед ней открылись дверцы лифта, однако кабины не было. В этот момент пожилая женщина упала в шахту лифта, - пояснили в ведомстве.

После падения пациентка ЦРБ прожила недолго, на следующий день, 27 февраля, она скончалась от полученных во время падания травм.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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