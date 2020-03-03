В Самарской области женщина погибла, упав в шахту больничного лифта

Началась доследственная проверка по факту гибели пациентки в Нефтегорской центральной больнице, сообщил "РГ" представитель СУ СК России по Самарской области.

76-летняя местная жительница лежала в учреждении здравоохранения на лечении.

- По предварительным данным, перед ней открылись дверцы лифта, однако кабины не было. В этот момент пожилая женщина упала в шахту лифта, - пояснили в ведомстве.

После падения пациентка ЦРБ прожила недолго, на следующий день, 27 февраля, она скончалась от полученных во время падания травм.