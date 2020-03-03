Жительнице Тольятти "начислили" 12,4 миллионов рублей за тепло

Новости

Bloomberg сообщил о признаках дефицита продукции Apple из-за вируса 11:55
Skoda полностью рассекретила самую быструю Octavia 11:54
В Таиланде двух россиянок унесло в море на надувных кругах 11:48
В Минском зоопарке поселились два африканских льва из Ташкента 11:46
Элисон Бри и Джессику Бил представили в образе Женщины-Халка 11:46
На Урале завели дело из-за подделки документов для первоклассницы 11:43
Законопроект о производстве лекарств на экспорт без патента внесен в ГД 11:39
В Lucasfilm объяснили "воскрешение" Палпатина 11:37
Гостиницам и ресторанам Приморья предписали дезинфекцию от коронавируса 11:30
Москву украсит более 400 изображений цветов к 8 марта 11:29
Биологи объяснили острое чутье и мокрый нос собак 11:28
Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе 11:26
Шесть южнокорейских военнослужащих пострадали при взрыве гранаты 11:24
В Оренбурге арестовали мужчину, избившего школьника гардиной 11:22
Глав Рослесхоза назвал регионы, где начнутся первые лесные пожары 11:20
В Ставрополе преступная группа похитила из бюджета 37 млн рублей 11:20
Возбуждено уголовное дело о сходе 11 вагонов с углем в Забайкалье 11:20
На Бали россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус 11:19
Остановленного школьником педофила отправили в психбольницу Иркутска 11:19
В Шереметьево экстренно приземлился Boeing 11:17
Летевший рейсом Новосибирск - Москва самолет экстренно сел в Перми 11:17
BMW представила концептуальный седан i4 11:14
В Москве уволят учительницу класса, в котором дети получили ожоги роговицы 11:14
"Почта России" и "Яндекс.Маркет" упростили подключение магазинов к доставке 11:13
Чем удивит зрителей в Минске фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
03.03.2020 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жительнице Тольятти "начислили" 12,4 миллионов рублей за тепло

Текст: Анна Шепелева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительнице Самарской области пришла квитанция за тепло и горячую воду с начислением минус 12,4 миллиона рублей. Ресурсники уже признали свою ошибку и принесли абоненту извинения.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

В воскресенье жительница Автограда выложила фото февральской квитанции за отопление и горячую воду в паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте". Специалисты самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" начислили абоненту очень странную сумму: минус 12 миллионов 445 тысяч 979 рублей. Девушка поинтересовалась у горожан, получил ли еще кто-то такую любопытную жировку?

- Кто еще в шоке от квитанций? - спросила она.

В компании сразу же признали свою ошибку.

- Из-за технического сбоя в личном кабинете отразились ошибочные начисления. Данные оперативно исправлены, сейчас расчеты отражаются верно, - пояснили "РГ" энергетики.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Путин назвал цель закона об иноагентах
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Все новинки Женевского автосалона. Онлайн-трансляция
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа