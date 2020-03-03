Жительнице Тольятти "начислили" 12,4 миллионов рублей за тепло

Жительнице Самарской области пришла квитанция за тепло и горячую воду с начислением минус 12,4 миллиона рублей. Ресурсники уже признали свою ошибку и принесли абоненту извинения.

В воскресенье жительница Автограда выложила фото февральской квитанции за отопление и горячую воду в паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте". Специалисты самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" начислили абоненту очень странную сумму: минус 12 миллионов 445 тысяч 979 рублей. Девушка поинтересовалась у горожан, получил ли еще кто-то такую любопытную жировку?

- Кто еще в шоке от квитанций? - спросила она.

В компании сразу же признали свою ошибку.

- Из-за технического сбоя в личном кабинете отразились ошибочные начисления. Данные оперативно исправлены, сейчас расчеты отражаются верно, - пояснили "РГ" энергетики.