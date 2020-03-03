Новосибирская область войдет в топ-5 по развитию образования

Новосибирская область входит в десятку регионов России с лучшей системой образования, а к 2024 году должна решить более амбициозную задачу - закрепиться в топ-5. Об этом губернатор Андрей Травников заявил на встрече с педагогами.

Рассказывая о мерах поддержки учителей, он сообщил, что кроме введенной с 1 сентября этого года федеральной ежемесячной выплаты за классное руководство (не менее пяти тысяч рублей) в области будет сохранена региональная выплата (тысяча рублей в месяц).

Выпускники Новосибирского государственного педуниверситета, завершившие целевое обучение и оставшиеся работать в области по трудовому договору с образовательным учреждением, получают единовременную денежную выплату - 15 тысяч рублей. Кроме того, молодым специалистам, пришедшим на работу в сельские организации, финансируемые из регионального бюджета, установлена ежемесячная надбавка в размере 25 процентов от оклада.

В этом году начнет действовать программа "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, приезжающие работать в села и малые города.

Среди других мер поддержки - единовременное денежное пособие педагогам, отработавшим по специальности не менее 25 лет и уходящим на пенсию по старости, стопроцентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг сельским учителям, предоставление субсидий на коммерческий наем жилья, льготные условия ипотеки для молодых специалистов.

Андрей Травников сообщил, что с 1 сентября этого года в Новосибирской области планируется ввести надбавки к фонду оплаты труда образовательных организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

"Самое главное - мы формируем в Новосибирской области систему непрерывного учительского образования и профессионального роста", - подчеркнул Андрей Травников.