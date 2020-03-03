В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек

Омский областной суд вынес приговор 28-летней жительнице, убившей свою двухлетнюю дочь.

За помощью в полицию обратились соседи осужденной. Они сообщили, что в семье, воспитывающей двоих детей, пропала младшая девочка. Мать ребенка заявила полицейским, что малышку убил ее сожитель. Спустя десять дней после содеянного сам скончался от алкогольной интоксикации. Однако на допросах омичка призналась в том, что убила дочку сама. Подсудимая рассказала, что в тот день находилась в нетрезвом состоянии. Малышка ела булочку и накрошила. Рассердившись на девочку, мать начала собирать с пола крошки и насильно кормить ими ребенка. В результате девочка задохнулась.

Сожитель помог ей скрыть преступление и вынес сумку с телом ребенка из дома. Где он спрятал тело девочки, до сих пор неизвестно.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего", сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Мать приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.