В Ставрополе преступная группа похитила из бюджета 37 млн рублей

В столице Ставропольского края сотрудники следственного управления СК по региону завели уголовное дело против 11 человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств и ограничении конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемые три года участвовали в тендерах, создав для видимости конкуренции несколько организаций-пустышек.

"Преступное сообщество состояло из двух звеньев: производственного, в которое входило шесть человек - юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам; и организационного, в которое входило четыре человека, являвшихся директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах", - говорится в официальном сообщении следственного управления СК по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в 2016 году жительница города Ставрополя создала преступное сообщество, в состав которого вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. С 2017 по 2019 год они создали несколько организаций, "которые находились в картельном сговоре и заключили 18 контрактов по поставке техники и оборудования для Ставропольского края на 800 миллионов рублей". Контракты предусмотрительно заключались по завышенной стоимости, оставшиеся деньги злоумышленники делили между собой. По данным правоохранителей, подозреваемым удалось похитить около 37 миллионов рублей.

В их квартирах и на работе провели обыски, найдены документы, подтверждающие выводы следствия. Семь фигурантов дела сейчас задержаны и ждут избрания им меры пресечения судом, двое находятся под домашним арестом, еще двоим удалось скрыться, они объявлены в розыск.

По части 2 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" придумавшей схему жительнице Ставрополя грозит до 20 лет тюрьмы.