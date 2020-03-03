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03.03.2020,  
19:35
Текст:  Антон Валагин

Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
Фото: Олег Кулешов/РИА Новости

Ввод в строй подводного стратегического ракетоносца "Князь Владимир" произойдет до 9 мая. Корабль успешно завершил государственные испытания и готов к службе.

Фото: Алексей Ерешко
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- Ожидается, что "Князь Владимир" будет передан заказчику до Дня Победы. Вероятнее всего, в апреле, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. В пресс-службе "Севмаша", где построен корабль, отказались комментировать эту информацию.

АПЛ "Князь Владимир" - первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Внешне она отличается от прежних "Бореев" отсутствием "горба" ракетной палубы, при этом подводный крейсер обладает лучшими характеристиками маневренности и скрытности, сниженным уровнем физических полей. Обновлена и система управления оружием, 16 баллистическими ракетами "Булава".

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Фото: Mark Lowen / wikimedia.org
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