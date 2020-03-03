Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест

Совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Викторию Бурковскую.

Валерий Израйлит был арестован в декабре 2016 года. Бизнесмена подозревают в хищении как минимум полутора миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на развитие порта "Усть-Луга".

Предварительное расследование уголовного дела вела УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Арест Израйлиту продлевался несколько раз. Сторона следствия регулярно ходатайствовала о том, что бизнесмен должен находиться в изоляторе, объясняя это тем, что у Израйлита есть имущество в Великобритании, он ведет бизнес в других странах, а также имеет большое количество иностранных счетов и может вылететь из России на собственном самолете.