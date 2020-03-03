Новости

Борцам с терроризмом дадут новые гарантии 14:52
Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест 14:52
Видео: водитель вслепую ведет перегруженное авто по оживленной трассе 14:51
На Урале уволенному за откровенные фото педагогу отказали в извинениях 14:50
Матч БК УНИКС в Кубке Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса 14:48
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне 14:39
В британском парламенте нашли тайный ход и тайную комнату 14:34
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после ЧП в сауне 14:30
В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 835 человек 14:19
Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья 14:18
Под Калининградом обезвредили стокилограммовую авиабомбу 14:15
В Кремле назвали однобокими обвинения независимой комиссии ООН по Сирии 14:13
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов 14:11
Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа 14:10
В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса 14:07
Рассекречен самый быстрый Porsche 911 14:04
Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе "туннеля" 13:59
В Иране у 23 депутатов парламента обнаружен коронавирус 13:56
Суд закрыл Burger King в центре Нижнего Новгорода из-за нарушений 13:55
В Шереметьево экстренно сел второй самолет за день 13:54
Косачев: "Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины 13:52
В Госдуме предложили обнулить налог на радиоэлектронику 13:51
Данила Козловский выложил фото с новорожденной дочерью 13:46
Видео: На Ямале чиновники записали рэп про "народный" бюджет 13:45
В Калининграде будут судить банду "черных риелторов" 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Викторию Бурковскую.

В Петербурге отпустили арестованного за взятки экс-сотрудника ГИБДД

Валерий Израйлит был арестован в декабре 2016 года. Бизнесмена подозревают в хищении как минимум полутора миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на развитие порта "Усть-Луга".

Предварительное расследование уголовного дела вела УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Арест Израйлиту продлевался несколько раз. Сторона следствия регулярно ходатайствовала о том, что бизнесмен должен находиться в изоляторе, объясняя это тем, что у Израйлита есть имущество в Великобритании, он ведет бизнес в других странах, а также имеет большое количество иностранных счетов и может вылететь из России на собственном самолете.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
Путин назвал цель закона об иноагентах
Все новинки Женевского автосалона. Онлайн-трансляция
На Украине обнаружен первый случай коронавируса
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих