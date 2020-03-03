На Петербург опустится опасный туман

Сегодня, 3 марта Санкт-Петербург будет окутан туманом с видимостью 500 метров и меньше. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

Спасатели напомнили петербуржским водителям о необходимости быть особенно внимательными. В первую очередь - значительно снизить скорость.

В густом тумане видимость может резко понизиться до 20 и даже пяти километров в час. В этом случае действует правило - скорость автомобиля должна быть не больше половины расстояния видимости.

- Например, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость автомобиля не должна быть более десяти километров в час, - объясняют в МЧС. - А если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Лучше подождать, потеряв немного времени, чем ехать вслепую.

Согласно прогнозу службы погоды "Фобос", к вечеру в Петербурге ожидается небольшой дождь. В ближайшие дни в северной столице будет примерно одинаковая погода - пасмурно, сыро, 4-7 градусов тепла.