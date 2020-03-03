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03.03.2020 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело на мать, оставившую ребенка на балконе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Женщина бросила на балконе пятого этажа двухлетнего сына, которого потом спасли бойцы Росгвардии.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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ЧП произошло в Невском районе Санкт-Петербурга. Прохожие увидели, что на незастекленном балконе одного из домов на Слободской улице стоит почти раздетый маленький мальчик и сбрасывает вниз игрушки.

Прибывшие на место правоохранители поднялись в квартиру (она оказалась коммунальной) и быстро унесли мальчика с балкона. В комнате спала его мать. 36-летняя женщина была пьяна и затруднялась объяснить, как ее ребенок оказался без присмотра в опасной ситуации. По словам сотрудников полиции, мать с сыном жили в антисанитарных условиях.

Отдел дознания по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил в отношении матери уголовное дело по статье "Оставление опасности" (статья 125 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД. Наказание по ней варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до одного года.

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